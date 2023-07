Martedì 11 Luglio 2023, 08:54

O lo stadio Enrico Rocchi o nulla. Nessun ripensamento da parte della Viterbese, che dopo il no del Comune di giovedì scorso circa il nulla osta concessione dell'impianto di via della Palazzina per disputare le gare casalinghe del prossimo campionato, è decisa a non iscriversi alla prossima Serie D, come già annunciato lo scorso venerdì. Il termine ultimo per poter presentare tutta la documentazione è quello di venerdì prossimo, quando la Lega Nazionale Dilettanti calerà poi il sipario sulle domande di iscrizione per la prossima stagione. Senza il nulla osta da parte del Comune per l'utilizzo dello stadio Enrico Rocchi, la domanda da parte della società di via della Palazzina sarebbe incompleta e verrebbe quindi rifiutava. La Viterbese non vuole prendere in considerazione la possibilità di andare a giocare in un altro stadio, che comunque dovrebbe essere omologato per poter ospitare le partite di Serie D. Nonostante il calciomercato fosse ufficialmente aperto, la settimana scorsa la Viterbese non aveva potuto tesserare ancora nessuno tra giocatori e dirigenti, anche perché il sito della Lega Nazionale Dilettanti era in fase di implementazione ed i tesseramenti hanno potuto essere caricati solamente a partire dalla giornata di ieri. Tuttavia alcuni dirigenti e giocatori, che erano già in procinto di trasferirsi alla Viterbese, aspetteranno fino a venerdì prossimo prima di trovare un'altra destinazione. Tra questi c'è il direttore sportivo Gianluca Rossini, che potrebbe andare al Team Nuova Florida squadra capitolina anch'essa militante nel campionato di Serie D. Per quello che riguarda invece la destinazione degli ex giocatori, che hanno indossato la maglia gialloblù nella scorsa stagione, il difensore Luca Ricci potrebbe disputare il prossimo campionato di Serie C con la casacca della Virtus Francavilla. L'allenatore dei pugliesi è tra l'altro Alberto Villa, che era già stato tre anni fa alla Viterbese come vice di Antonio Calabro. Luca Ricci, che ha indossato anche la fascia di capitano, è stato senza ombra di dubbio uno dei giocatori più positivi dello scorso campionato. La Virtus Francavilla è anche interessata all’altro difensore centrale ex Viterbese Cristian Riggio e al centrocampista lituano Linas Megelaitis. L'attaccante Sulayman Jallow, arrivato alla Viterbese proprio nelle battute finali dello scorso mercato di riparazione di gennaio, è invece sempre più vicino ad accordarsi con il Latina.