Lunedì 10 Luglio 2023, 05:30

Inizia oggi una delle settimane più delicate per la recente storia della Viterbese, mentre continua l'esodo degli ormai ex gialloblù verso Latina. La società di via della Palazzina avrà tempo fino a venerdì prossimo per comunicare un campo di gioco dove disputerà le partite casalinghe del prossimo campionato di serie D, dopo il mancato rinnovo dell'utilizzo dello stadio Rocchi da parte del Comune, arrivato giovedi pomeriggio, oppure non potrà prendere parte alla prossima stagione.

Sullo sfondo c'è il potenziale arrivo dell'ex Patron Piero Camilli, che rileverebbe la Faul Cimini squadra che attualmente milita nel campionato di Eccellenza. Al momento sembra difficile che la Viterbese riesca a trovare in poco tempo un terreno di gioco omologato per la Serie D, dove poter disputare le proprie partite casalinghe. La Viterbese ha già fatto sapere che si tutelerà nelle sedi opportune, dopo la decisione da parte del sindaco Chiara Frontini.

Nei prossimi giorni si vedrà se le eventuali azioni da parte della società del presidente Marco Romano possano sbloccare la situazione già prima del prossimo 14 luglio, termine ultimo per presentare alla Lega nazionale Dilettanti la domanda d'iscrizione al prossimo campionato di D.

Intanto diversi giocatori, che hanno disputato la scorsa stagione con la casacca gialloblù, stanno già trovando sistemazione in altre squadre di serie C. L'attaccante Sulayman Jallow, classe 1996, è infatti molto vicino al trasferimento al Latina. La punta, che era arrivata alla Viterbese nelle battute finali dello scorso mercato di riparazione di gennaio, aveva destato grande impressione proprio nell'allenamento congiunto che la Viterbese aveva disputato allo stadio Francioni di Latina, dopo la fine della stagione regolare in attesa del verdetto del Collegio di garanzia del Coni che si sperava potesse restituire i due punti di penalizzazione che le avrebbero permesso di disputare gli spareggi contro il Monterosi.

In quel test proprio Jallow segnò una doppietta permettendo alla Viterbese di passare per 3-1. Già lo scorso primo luglio anche il team manager Alessandro Ursini era entrato a far parte dello staff della società nerazzurra. Nei giorni scorsi sempre il Latina si è interessato anche all'altro attaccante gialloblù Alessandro Polidori. La scorsa estate anche l'ex dirigente Biagio Corrente era passato dalla Viterbese al Latina assumendo la carica di direttore generale.