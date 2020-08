© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Calabro non è più ufficialmente l'allenatore della Viterbese. Mentre entro questa settimana la società gialloblù dovrebbe definire con la Lazio i dettagli del prestito della punta Alessandro Rossi.La soluzione definitiva alla querelle con l'ormai ex allenatore, che stava diventando sempre più ingarbugliata, è arrivata nel primo pomeriggio di ieri dopo una mattinata frenetica dove si erano rincorse le varie proposte. Alla fine è arrivata la risoluzione del contratto, e non le dimissioni di Calabro, ma al tecnico saranno corrisposte le mensilità proposte dal presidente Marco Romano. «Abbiamo risolto la cosa senza aggravio di spese per la Viterbese». Ha detto il numero uno di via della Palazzina. Nel primo pomeriggio di ieri, Calabro si è incontrato insieme al procuratore con il presidente gialloblù per la firma. A breve, quindi, l'allenatore dovrebbe essere annunciato dal Catanzaro che gli offrirà probabilmente un contratto biennale. Il tecnico seguirà quindi l'ex direttore generale Diego Foresti, che è stato ufficializzato proprio ieri dalla società giallorossa, già da qualche giorno comunque nella città calabrese.Per quello che riguarda il nuovo tecnico della Viterbese resta valida la candidatura di Bruno Caneo, ex allenatore del Rieti, molto apprezzato soprattutto per la sua capacità di far crescere i giovani. Mentre le altre alternative sono l'ex tecnico del Teramo, Bruno Tedino, l'ex allenatore del Latina, Agenore Maurizi. Nelle scorse ore c'è stato un nuovo contatto anche con Sandro Pochesci, ma al momento l'ex allenatore di Ternana Casertana sembrerebbe più staccato rispetto ai primi tre. Nei prossimi giorni, il presidente Romano ha però intenzione di sondare anche altri profili, tanto che una decisione definitiva verrà presa entro questa settimana. Il presidente gialloblù vuole infatti conoscere a fondo tutti i candidati e desidera avere diverse alternative proprio per prendere la decisione più giusta senza sbagliare. Comunque la Viterbese avrà sicuramente il proprio allenatore prima che i giocatori inizino i test atletici lunedì prossimo.Tra qualche giorno i dirigenti gialloblù dovrebbero invece incontrare quelli della Lazio per formalizzare il prestito della punta Rossi. A questo punto la Viterbese ha già quattro attaccanti quali Mamadou Tounkara, Aimone Calì, Alessandro Rossi e il giovane Matteo Menghi su cui la società punta molto. Prima della chiusura del mercato, la società ha intenzione di arricchire il reparto avanzato con un altro attaccante. Dopo aver militato nelle giovanili della Lazio, Rossi ha sempre giocato in Serie B con le maglie di Salernitana, Venezia e Juve Stabia. L'attaccante, classe 97, ha militato nelle squadre giovanili della Lazio anche insieme a Tounkara.