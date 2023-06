Giovedì 15 Giugno 2023, 05:20

Nuovi arrivi alla Viterbese. È praticamente fatta per l’ingaggio dell’esterno sinistro Irlian Ceka, ex Aprilia, Atletico Lodigiani e Cavese e di Romeo Shahinas, centrocampista classe ‘96 cresciuto nella Roma e che ha militato negli ultimi due anni al Villalba in Eccellenza. Proprio ieri è arrivata la notizia dell’addio alla squadra capitolina da parte del centrocampista. Questi due giocatori potrebbero essere presentati nei prossimi giorni insieme al nuovo direttore sportivo Gianluca Rossini e al tecnico Gianluca Sgarra.

Rossini è comunque alla ricerca di altri elementi di categoria per costruire la nuova squadra in vista della prossima stagione in serie D, dato che difficilmente rimarranno i giocatori che hanno indossato la maglia gialloblù nella scorsa stagione. Tra l’altro sembra sfumata l’ipotesi di poter trattenere il bomber Alessandro Marotta, che soprattutto nell’ultima parte di questa stagione aveva trascinato la squadra gialloblù verso la possibilità di poter disputare gli spareggi salvezza vanificati poi dalla sentenza da parte del Collegio di Garanzia del Coni che ha confermato la penalizzazione di due punti in classifica.

La novità è che la Primavera, nonostante la retrocessione tra i dilettanti della prima squadra, potrebbe disputare in deroga il prossimo campionato nazionale di Primavera 2. La categoria è riservata alle compagini la cui prima squadra milita tra i campionati professionistici almeno in Serie C. Ma, avendo comunque ottenuto la salvezza sul campo, arrivata matematicamente tra l’altro alla penultima giornata di campionato grazie al successo sul terreno di gioco della Salernitana, i giovani gialloblu potrebbero quindi ottenere una deroga per continuare a disputare la stessa categoria. A questo punto, l’ossatura della squadra che ha concluso la stagione potrebbe in gran parte rimanere e fungere quindi da serbatoio per la prima squadra, visto che nel prossimo campionato di Serie D sarà obbligatorio schierare dal primo minuto almeno quattro under.

Con grande probabilità tra i giovani non rimarrà invece il fantasista classe 2004 Simone D’Uffizi, che la stagione scorsa ha mostrato di avere notevoli margini di crescita. Il giocatore arrivato alla Viterbese due stagioni fa è infatti appetito da diverse squadre di categoria superiore.