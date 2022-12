Mercoledì 21 Dicembre 2022, 06:00

La Viterbese crede nella salvezza. E farà tutto il possibile per ottenerla. Lo ha ribadito ieri il presidente Marco Romano nella conferenza stampa indetta alla vigilia della partita di dopodomani contro il Giugliano. «È chiaro che se abbiamo 13 punti in classifica dopo la fine del girone di andata - puntualizza il numero uno della società di via della Palazzina - che sono tra l’altro gli stessi dell’anno scorso, in questa squadra c’è qualcosa che non va. Perché 13 punti sono veramente pochi. Bisogna cambiare assolutamente il verso di fare le cose e per fare ciò ci sono due strade: mettere mano al portafogli e affidarsi a professionisti seri. Sono sicuro che ce la faremo a salvarci come accaduto già la stagione scorsa. Sono quattro anni che sono alla Viterbese e sono intenzionato ad andare avanti, poi se qualche imprenditore vuole dare una mano ben venga».

Dopo la partita di venerdì prossimo contro il Giugliano, valida per la prima giornata del girone di ritorno che si disputerà prima la sosta natalizia, i dirigenti della Viterbese si siederanno a tavolino e vedranno quali saranno le mosse più importanti per uscire dalla bassa classifica ed iniziare a dare un calcio alla crisi. Il direttore sportivo Oscar Magoni è comunque già al lavoro per cercare sul mercato i giocatori giusti che possano già essere impiegati alla ripresa del campionato all’inizio del prossimo anno.

«Sarà un mercato dove cercheremo giocatori utili alla Viterbese - ha detto Magoni - stiamo lavorando tanto ed il 3 gennaio la Viterbese avrà già 5 o 6 nuovi innesti che saranno pronti per Andria e Messina. Tra i nuovi arrivi sono compresi sia giocatori over che under, proprio per quello che riguarda gli under abbiamo una trattativa con un giocatore che è aggregato ad una prima squadra di Serie A. È un’operazione difficile, attualmente siamo indietro, ma cercheremo di fare del nostro meglio per portarla a termine. La situazione non è disperata e può essere ripresa. Metteremo in campo tutte le forze per salvarci all’ultima giornata o se è necessario anche ai playout. Se arriveranno dei nuovi giocatori inevitabilmente ci saranno anche delle cessioni. Faremo anche delle scelte dolorose e impopolari, chi non vorrà accettare di andar via finirà fuori lista. La Viterbese arriverà in fondo al campionato con 24/25 giocatori disponibili».

Il padrone di casa, l’imprenditore Carlo Rovelli, già sponsor della società di via della Palazzina, che ha ospitato la conferenza stampa nei locali della Cr Project, ha invitato anche altri imprenditori viterbesi a dare una mano al sodalizio gialloblù. Anche Rovelli si è detto fiducioso nella salvezza: «Ce la faremo».