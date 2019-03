Vasanello presenta sabato un incontro di studio sul Medioevo: ricerca e valorizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà sabato 23 marzo, alle ore 16:30, l’incontro di studi “Vasanello e il suo territorio tra antichità e medioevo. Ricerca e valorizzazione”. L’evento, che si svolgerà a Vasanello (Viterbo), nella chiesa della Stella, in piazza della Repubblica, è organizzato dal Comune, in collaborazione con la cattedra di Archeologia medievale dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.I due enti vantano un lungo rapporto di collaborazione finalizzato, dapprima alla conoscenza dell’insediamento abbandonato di Palazzolo e, in seguito, ad una ricerca estensiva condotta nel territorio e nell’area urbana. Tutte queste attività sono state costantemente supervisionate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale e hanno visto la partecipazione attiva della Direzione Scientifica del Museo della Ceramica di Vasanello.L’incontro avrà inizio con i saluti istituzionali di Daniele Federico Maras, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Seguiranno gli interventi del Sindaco di Vasanello Antonio Porri e degli assessori Ilaria Tranfa e Luigi Stefanucci, rispettivamente titolari delle deleghe all’urbanistica e alla cultura.Successivamente, con il coordinamento di Daniele Federico Maras, interverranno Elisabetta De Minicis (docente di Archeologia medievale presso l’Università della Tuscia), Tamara Patilli (direttore scientifico Museo della ceramica di Vasanello), Giancarlo Pastura (Università della Tuscia) e l’archeologa Rachele Pavan.