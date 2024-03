Torri in Sabina, focus sul ruolo della donna nella società e nella famiglia

RIETI - In occasione del weekend nel quale si celebra la Giornata Internazionale per i Diritti della Donna 2024 l’associazione Ancis Anthropology Forum - Centro Internazionale di Studi, con il patrocinio del Comune di Torri in Sabina ha ideato un convegno dal titolo “Donna e Famiglia”. Dalla nascita della civiltà la figura della donna e soprattutto il suo ruolo all'interno della società e della famiglia sono sempre stati i punti cardini della storia umana. L’incontro si svolgerà domani dalle 16 alle 19 presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Forum Novum di Vescovio.

I relatori. Dopo i saluti di benvenuto del Sindaco di Torri Michele Concezzi, la parola passerà al Parroco del Santuario di Vescovio don Antonino Treppiedi, seguiranno gli interventi della Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Forum Novum Valentina Bertazzoli e la responsabile dell’associazione Piccoli principi di Forano Maria Assunta Petroni. L’incontro vedrà inoltre la presenza della psicoterapeuta Anna Merolle che presenterà il suo ultimo testo “Traditi e Contenti - Quando il tradimento è un’opportunità” pubblicato da Castelvecchi. Un testo che porta ad una profonda riflessione interiore, spesso motivo di cambiamento e rinascita. L’ospite speciale dell’evento sarà il professor Emmanuele Jannini ordinario di sessuologia medica Universitá di Roma Tor Vergata.

L’incontro sarà moderato dall’antropologa culturale e giornalista Tiziana Ciavardini, presidente Ancis Anthropology Forum che da oltre un ventennio si occupa dei diritti delle donne specie in quei paesi in cui la libertà è ancora lontana.

“Parliamo di questa giornata come Festa della Donna - spiega Ciavardini, che oggi è stata ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per aver contribuito in modo concreto alla questione di genere e alle tante lotte del movimento femminile italiano - dimenticando che è festa solo in parte poiché in molti paesi ci sono donne che ancora non conoscono il profumo della libertà, donne in carcere e vittime di vessazioni da parte dei regimi. Altresì anche nel nostro paese non possiamo dirci pionieri per quanto riguarda la parità di genere. La cronaca ogni giorno ci riporta a fatti deplorevori come agli episodi di femminicidio in cui si evidenzia nonostante le tante battaglie, quel latente patriarcato difficile da sradicare. Questo incontro - prosegue Ciavardini - ha come obiettivo quello di sollevare le coscienze su un tema tanto delicato quanto attuale che non riguarda solo le donne, ma riguarda tutti in ogni aspetto della nostra quotidianitá e della nostra esistenza senza distinzione di età o di genere”.

L’incontro terminerà con un intermezzo musicale e con letture sul tema a cura degli studenti e delle studentesse del IC Forum Novum.