"Valentina, vuoi sposarmi": la proposta di matrimonio alla Notte delle candele di Vallerano

“Valentina, vuoi sposarmi?”. Silvano Alexander Papperini non poteva scegliere ambientazione più romantica per chiedere la mano della sua fidanzata: colpo di scena sabato sera alla Notte delle candele di Vallerano, in provincia di Viterbo. Il giovane ha richiamato l’attenzione della ragazza e, come tradizione vuole, si è inginocchiato, mostrandole l’anello. Decine di persone hanno seguito la scena incuriosite, con un fragoroso applauso non appena la giovane ha detto “sì”.

“Ci siamo commossi anche noi” Che momento straordinario ha arricchito la nostra serata già piena di emozioni”, commentano gli organizzatori della manifestazione. Quest’anno, al suo ritorno dopo lo stop dovuto alla pandemia, la Notte della Candele - felice intuizione nata 15 anni fa - ha battuto ogni record: 100mila luci accese, 15mila presenze e, cosa mai successa prima, persino una promessa di matrimonio. Scena che su Instagram ha raggiunto migliaia di visualizzazioni.