Venerdì 1 Marzo 2024, 05:20

Fiat lux. Ma fiat anche gas e tutte le altre utenze. Dopo 12 anni di buio, la palestra di Santa Barbara non solo vede la luce, ma presto anche una nazionale olimpica. Perché l’obiettivo dell’assessore Emanuele Aronne è di inaugurarla a giugno «con tanto di superstar». Quale sport? Chi? Di più non spoilera.

La palestra di Santa Barbara nasce con un progetto del 2012, il quadro economico originario era di 700mila euro. «Quando ci siamo insediati - dice Aronne - la struttura era stata già vandalizzata: una è stata porta spaccata e un muro sfondato, era in stato di abbandono e senza alcuna utenza. Quando sono arrivato mi hanno detto che c’era da spenderci ancora qualche decine di migliaia di euro: andava installata un’altra cassetta Enel e una protezione prevista da progetto ma mai messa». La svolta dopo oltre due lustri? «È stata la creazione dell’ufficio sport, che ci ha permesso anche di andare avanti anche sullo stadio. Prima era tutto spacchettato tra ambiente, lavori pubblici, cultura e turismo tra per realizzazione, gestione e impianti».

Per prima cosa, l’amministrazione ha fatto una ricognizione di tutti i pezzi di carta, quindi «abbiamo allacciato le utenze. Comunque la palestra per la pallacanestro è troppo piccola: non si potranno fare manifestazioni nazionali ma solo regionali, perché il campo non è 28x15 come al palaMalè, ma 26x14, come quello della Verità. Gli impianti sono quelli installati 5-6 anni fa, l’illuminazione non è a led ma non posso permettermi di togliere lampade mai accese. Sarà onere di chi la prenderà in gestione fare un investimento e cambiarle».

Prossimi step: «Incarichiamo qualcuno per la prima accensione, comprese caldaie, sistema termico e pressione dell’acqua: voglio controllare che non ci siano sorprese. Sistemeremo le parti vandalizzate - continua Aronne -ma questo non mi preoccupa. Intanto ci ho fatto portare i canestri del palazzetto, dove ci sono quelli nuovi per permettere all’Active network di giocare il campionato di serie A di calcio a 5. Ma vanno modificati proprio perché la palestra è più corta. E certificati: non rischio che cadano in testa a qualche ragazzo. Poi uscirà il bando di gestione».

Quando? «A giugno la voglio inaugurare con un evento che sto programmando, non dico cosa finché non sarà chiusa la partita». Spoiler? «Una nazionale che parteciperà alle Olimpiadi verrà a fare la preparazione proprio in questa palestra, con tanto di superstar. La manifestazione di interesse uscirà prima». Ma non ci saranno solo pallavolo e basket. «Si stabilirà col bando: è predisposta per queste discipline - conclude - ma ci saranno più sport possibili».