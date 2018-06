Un viterbese tra le eccellenze della medicina europea

di Ugo Baldi

Giovani e medicina. Andrea Picchetto di Civita Castellana, chirurgo mininvasivo della Università di Roma Sapienza, già vincitore nel 2017 del Grant della Società Europea di Chirurgia Laparoscopica (Eaes) per gli studi che sta conducendo sui linfonodi dei tumori Colo-Rettali, ha presentato al congresso Europeo di Chirurgia, tenutosi a Londra, i risultati preliminari di questo importante lavoro oncologico. Il giovane ricercatore sta portando avanti, insieme al professor Giancarlo D'Ambrosio, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia ad Indirizzo Colo-Rettale del Policlinico "Umberto I" di Roma, un innovativo studio sull'identificazione dei linfonodi sentinella colo-rettali tramite la Fluorescenza Vicina all'Infrarosso.

«I tumori Colo-Rettali rimangono ancora la seconda causa di morte oncologica in Italia e in Europa. L'obiettivo di questa metodica – ha fatto notare Picchetto - è l'ultrastadiazione dei linfonodi sentinella per studiare correttamente i pazienti e ridurre il rischio di recidiva».



Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



