Trasversale, il Tar congela tutto e si appella alla Corte di giustizia Ue. Completamento lontano

Completamento della Trasversale Orte-Civitavecchia, il Tar del Lazio «sospende il presente giudizio fino alla notificazione, da parte della Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione europea, della decisione emessa dalla suddetta Corte». È questo il fulcro del pronunciamento depositato dal Tribunale amministrativo regionale sul ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste contro il tracciato verde.Come rimarcano i ricorrenti, "il Tar pone il dubbio sulla legittimità che una decisione di un vertice politico di una nazione (come la Presidenza del Consiglio dei ministri) possa sostituire e travalicare quella della massima autorità competente in materia ambientale (ministero dell'Ambiente) anche in palese presenza di danno ambientale immitigabile". Il via libera al progetto venne dato il 1° dicembre del 2017 dalla presidenza del consiglio dei ministri dopo che il dicastero (oltre al Comune di Tarquinia) aveva detto no.Un congelamento nel merito che lega il futuro dell'opera alle decisioni dell'organismo con sede in Lussemburgo. E ora si rischia di perdere il finanziamento governativo per il completamento.