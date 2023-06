Mercoledì 21 Giugno 2023, 05:20

C’è la firma sulla trasversale Orte-Civitavecchia: l’Anas ha aggiudicato in via definitiva l’appalto della tratta Monte Romano - Tarquinia. A risultare vincente l’offerta presentata dal Consorzio Eteria: 252 milioni di euro. Il bando, come si ricorderà, era uscito a metà febbraio sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La notizia arriva con un post pubblicato da Eteria su Linkedin, il motore di ricerca per le offerte di lavoro. L’annuncio, apparso da una settimana, parla di “300 nuovi posti di lavoro”. Sul web il post ha collezionato quasi 200 like e 33 diffusioni. L’invito con tanto di hashtag è a restare sintonizzati (#staytuned). Segno che a breve usciranno probabilmente l’elenco delle figure professionali richieste e le modalità per candidarsi.

“Aggiudicata al Consorzio Eteria la tratta della SS 675 tra Monte Romano e Tarquinia”. Inizia così il post. Sempre l’annuncio specifica che l'importo di 252 milioni di euro comprende "progettazione, lavori, sicurezza, pma in corso d’opera (piano di monitoraggio ambientale, ndr) per la realizzazione del primo tratto di completamento della SS 675 Umbro-Laziale". Ed entra poi nei dettagli: “il lotto prevede la progettazione esecutiva ed esecuzione di 5 chilometri di tracciato stradale con 2 corsie per senso di marcia, di cui 1,6 chilometri in galleria”. Zoom anche sull’itinerario, con “la realizzazione della galleria naturale a doppia canna denominata Galleria Monte Romano scavata con metodo tradizionale (1,5 chilometri) e una galleria artificiale composta da uno scatolare a sezione rettangolare per ciascuna delle due carreggiate (100 metri)”.

Il Consorzio Eteria si presenta sul proprio sito come un “nuovo grande polo italiano delle costruzioni per il rilancio infrastrutturale del Paese”. Ne fanno parte tre soci: Itinera (gruppo Astm), “uno dei principali player in Italia nella costruzione di grandi opere infrastrutturali ed edifici civili e industriali”; Vianini Lavori (gruppo Caltagirone), una società “presente da oltre un secolo nei settori più avanzati dell’ingegneria civile e delle costruzioni in Italia e all’estero”; e Icop, azienda controllata dalla famiglia Petrucco, “oggi il secondo operatore nazionale nel settore dell’ingegneria del sottosuolo e leader nazionale per le attività di microtunneling”.

La durata dell’appalto per la Trasversale è “di circa cinque anni, di cui 120 giorni per la redazione del progetto esecutivo”.