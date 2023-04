Sabato 1 Aprile 2023, 05:30

Dal completamento della Trasversale Orte-Civitavecchia due punti in più sul Pil per la provincia di Viterbo. E' quanto stima l'Università della Tuscia in uno studio sulla valutazione dell'impatto socioeconomico dell'opera presentato ieri pressi la sede di Unindustria Viterbo dai docenti Ilaria Baffo e Giuseppe Calabrò. Ad ascoltare i risultati della ricerca commissionata da Ance Viterbo e Ance Lazio c'erano, tra gli altri, il commissario Ilaria Coppa, il presidente della commissione infrastrutture della Camera, Mauro Rotelli, il consigliere regionale Daniele Sabatini e il presidente di Unindustria Sergio Saggini.

Coppa ha commentato soddisfatta, soffermandosi in particolare sui benefici per il comparto turistico. Secondo la ricerca, infatti, la provincia di Viterbo in termini di presenze si trova molto al di sotto della media regionale e nazionale. "Penso che questa infrastruttura possa essere volano per una fruizione maggiore di questo territorio meraviglioso. La provincia di Viterbo con le sue bellezze merita una presenza turistica superiore, il nostro obiettivo è anche quello di renderla fruibile in maniera sostenibile".

Dal commissario una fotografia sull'iter per la bretella Monte Romano Est-Tarquinia di 5 chilometri. "Siamo in fase conclusiva di gara, speriamo di procedere all'affidamento dell'appalto integrato quanto prima, e partire con i lavori. Ci saranno ancora da affrontare la progettazione esecutiva e l'ottemperanza alle varie prescrizioni avute durante fase autorizzativa, ma stiamo lavorando per poter procedere più velocemente possibile".

Lo studio Unitus sulla Trasversale ha preso avvio nel 2021. Per il penultimo tratto, "l'analisi ha prodotto un esito positivo con un rapporto tra benefici e costi pari a 1,76 con un periodo di ritorno dell'investimento di circa 5 anni". L'ateneo ha realizzato un sondaggio su 2000 persone: "Oltre il 93% degli intervistati ritiene che il completamento apporterà beneficio al territorio in termini di mobilità di persone e delle merci, nonché di impatto economico e sociale".

E' anche la teoria di Andrea Belli (Ance Viterbo): "Noi di Ance diciamo sempre che l'opera pubblica non è fine se stessa. Non è importante nel momento in cui si fa, ma è importante per tutti i benefici che porta nel futuro. Lo studio, con dati oggettivi, riesce a far passare questo concetto anche in quella parte di popolazione che ha un resistenza pregiudizievole alle opere pubbliche".

D'accordo Mauro Rotelli: "Oggi la progettazione ha fatto passi da gigante sulle opere di mitigazione. Il completamento può coesistere tranquillamente con la presenza di specie autoctone o nel frattempo divenuti tali". E ha aggiunto che l'approvazione del nuovo codice appalti da parte del consiglio dei ministri "darà un mano per il secondo stralcio".

Domenico Merlani (Ance Lazio) ha dato "per definita la Trasversale", lanciando un'altra sfida: "il collegamento con la capitale". Coppa ha salutato tutti con una promessa: "Ci vediamo presto per affrontate come fatto a suo tempo in maniera corale la progettazione del secondo stralcio, con il coinvolgimento dei cosiddetti stakeholders, da subito".