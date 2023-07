Martedì 4 Luglio 2023, 05:20

Tragico incidente sulla Cimina, si indaga per omicidio colposo. La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale che è costato la vita a una coppia di coniugi, pur non avendo disposto l'autopsia sui corpi delle vittime che sono stati restituiti ai familiari per i funerali.

A perdere la vita, dopo che sabato scorso si sono scontrati con un bus della Cotral, Giorgio Borzone di 83 anni e la moglie 80enne Angela Galeoni di Anguillara Sabazia che viaggiavano in direzione Ronciglione. Le due vittime sono rimaste intrappolate tra le lamiere dell'auto su cui stavano viaggiando, l'uomo è morto sul colpo mentre la donne è deceduta all'ospedale di Belcolle dove è arrivata in condizioni disperate.

La comunità di Anguillara è scossa per la morte di Giorgio Borzone di 83 anni e di sua moglie ottantenne Angela Galeoni, storica maestra nella cittadina del lago, amata da tutti con vivo ricordo anche dopo il suo pensionamento. Ieri pomeriggio nel centro sul lago di Bracciano si sono svolti i funerali nella chiesa di San Francesco. A salutare per l’ultima volta i coniugi Borzone moltissimi amici e familiari. L’indagine della Procura servirà per fare ulteriori accertamenti sulla dinamica che ha portato allo scontro tra l’utilitaria e il bus del Cotral. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito tra i passeggeri dell'autobus.