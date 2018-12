Tele Lazio Nord, territorio e tante news

L'accendiamo? Non è ancora nata, ma la televisione di Viterbo ha già scatenato tanta curiosità. Lo switch on di Tele Lazio Nord è fissato al prossimo 14 gennaio, tempi tecnici permettendo come sottolineato dagli attori della nuova impresa.



A (ri)svegliare l'interesse sulla comunicazione tv per Viterbo e dintorni - Tg3 Lazio a parte, assente dai primi anni 90 - è stata la presentazione di Tln in Camera di commercio. Mai vista una sfilata di istituzioni, pubbliche e non, e addetti ai lavori così vasta: dal prefetto Giovanni Bruno e sindaco in giù, tutti curiosi di scoprire e capire chi c'è, cosa e dove si vedrà Tln.

Se la nuova realtà «sarà partner ideale per il mondo delle imprese nell'arricchire l'economia della Tuscia», come ha detto Domenico Merlani (il padrone di casa), il consigliere regionale Enrico Panunzi è entrato di forza nel tema caldo: «Comunicazione e informazione sono la base della democrazia, se il target sarà quello di innalzare la qualità dell'informazione locale ben venga». Al quale ha fatto eco il senatore Umberto Fusco, altro politico che ha caldeggiato l'intrapresa: «Abbiamo bisogno sul nostro territorio distampa libera e competente».Allora, visto che l'asticella si alza sempre di più a Tln pensano in grande. Il fronte news, per il quale si sta lavorando su una redazione giornalistica autonoma, prevederà nell'intelaiatura-base una rassegna stampa (locale e nazionale) mattutina; un telegiornale sui fatti del territorio all'ora di pranzo, con una ripresa-aggiornamento nel tardo pomeriggio; un approfondimento giornalistico serale a settimana, con ospiti negli studi della tv a Colleverde (La Quercia). Ma un occhio sull'attualità di Viterbo e provincia sarà assicurato anche con dirette sui fatti di cronaca.«Il nostro obiettivo è parlare di Viterbo e portare il nome della città anche fuori dai suoi naturali confini», ha infatti detto Riccardo Scifo, l'imprenditore che è al centro del business tv, insieme ai fratelli Sciscione del gruppo di Gold Tv che fornirà le frequenze al segnale. A guidare il provvisorio comitato promotore dei partner di Tln c'è Paolo Zappi, direttore commerciale di Orsolini spa, gruppo che avrà un ruolo di rilievo nell'avventura tv della Tuscia.