Amici 23, quanto guadagnerà il vincitore? Ecco il montepremi da capogiro del primo classificato

Ma quanto guadagna il vincitore di Amici 23? E' una domanda che si stanno ponendo in molti, dato che durante le ultime edizioni il "mistero" sui guadagni si è fatto ancora più fitto.Chi riesce ad accaparrarsi la vittoria finale di Amici generalmente porta a casa un ricco montepremi che va dai 100.000 ai 150.000 euro in gettoni d’oro. Un montepremi "condiviso" anche da molti altri talent e reality show. Simile, se andiamo a valutare i guadagni in sè, anche al montepremi del reality Grande Fratello. E tuttavia, la cifra per i ragazzi di Amici comprende anche un contratto di un anno diversamente articolato. Per prima cosa, può includere le ospitate all’interno del talent. Per i ballerini, ad esempio, un importante punto di svolta potrebbe essere l’ingresso nel cast dei professionisti del programma. Per non parlare poi di "altri premi", come le ospitate in altri programmi tv e chi più ne ha più ne ha più ne metta. Come è ovvio che sia, anche gli sponsor aiutano "economicamente" i ragazzi. Difatti, i tanti sponsor che orbitano attorno al programma di Queen Mary permettono anche ai non vincitori di fruire di ricche borse di studio. Attualmente non si conoscono le cifre di queste borse di studio, ma senza dubbio il valore ammonterà a qualche migliaia di euro. Photo Credits: Ufficio stampa Amici - Music by Korben



