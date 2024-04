Morta Meg Bennett, attrice delle soap opera "Febbre d'Amore" e "General Hospital"

Lunedì 22 Aprile 2024, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 11:54

Meg Bennett, celebre sceneggiatrice e attrice americana nota per il suo lavoro in soap opera di successo come "Febbre d'amore", "Santa Barbara" e "General Hospital", è morta a Los Angeles all'età di 75 anni a causa di un tumore. La sua scomparsa, avvenuta l'11 aprile, è stata annunciata dalla sua famiglia tramite un necrologio pubblicato oggi dal "Los Angeles Times". Bennett, nata il 4 ottobre 1948, iniziò la sua carriera di attrice nel 1980 in "Febbre d'amore", e dopo essere stata eliminata dal cast nel 1983, continuò a lavorare come sceneggiatrice. Tra il 1991 e il 2011, scrisse per "Santa Barbara" e "General Hospital", ricevendo cinque nomination ai Daytime Emmy e vincendone uno nel 1995. È stata anche premiata dalla Writers Guild of America. Prima della sua carriera nelle soap opera, Bennett aveva una ricca carriera teatrale, inclusa una partecipazione a "Godspell" e "Grease" a Broadway.