112 - Le notti del Radiomobile, dal 22 marzo la nuova docuserie Rai ​sul lavoro del Nucleo Operativo dei Carabinieri

Si è conclusa oggi intorno alle ore 13:00 la conferenza stampa di presentazione del nuovo prodotto appartenente alla direzione approfondimento Rai, capitanata dal direttore Paolo Corsini, “112- Le notti del Radio mobile”. A presentare la conferenza, il direttore dell’ufficio stampa Rai Fabrizio Casinelli. Tra i presenti, Alberto Maestri (Capo del Quinto Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri), Alessandro Lostia (Chief Creative Officer Indigo Stories s.r.l), Federica Strano (Maresciallo capo dei Carabinieri) e Claudio Camarca (Regista e autore).

Ennio, stasera su Rai 1 Giuseppe Tornatore racconta Morricone: ecco il docufilm sulla vera vita del genio della musica

La docuserie

A partire da venerdì 22 marzo, Rai 3 trasmetterà per sei appuntamenti in seconda serata la docuserie esclusiva "112 – Le notti del Radiomobile" che segue il lavoro del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri, il reparto che presidia le strade italiane giorno e notte. Successivamente, si potrà vedere in ogni momento sulla piattaforma Raiplay. Claudio Camarca si immerge nelle vicende quotidiane dei Radiomobilisti, offrendo uno sguardo intimo sulle loro storie e sulle esperienze delle vittime coinvolte. La serie, ambientata a Milano, Roma e Napoli, racconta in presa diretta la complessità delle situazioni affrontate dalla forze dell'ordine. Con la partecipazione dei procuratori generali Nicola Gratteri e Marcello Viola, lo spettatore viene guidato nella realtà delle forze dell'ordine, vivendo le sfide affrontate dagli uomini e dalle donne che lavorano per la sicurezza delle strade. L'ideatore è Claudio Camarca, la sceneggiatura è di Nicola Vicinanza e la produzione è di Alessandro Lostia per Indigo Stories in collaborazione con i Carabinieri.

Commenta Camarca: «Abbiamo scelto tre grandi città metropolitane, che rappresentassero anche il nord, centro e sud d'Italia. Uno dei fili rossi che le congiunge è l'incidenza dei codici rossi. Nel 2023 sono state 315 le donne uccise, ma che questo diventasse uno dei perni del racconto non ce lo aspettavamo" insieme "al senso di impunità che spesso si respira tra le strade delle nostre città». Continua Paolo Corsini, direttore dell’approfondimento Rai: «L'Arma e Rai, due storie che in diverse occasioni si sono intrecciate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri come oggi resta per noi importante come servizio pubblico continuare a raccontare l'impegno quotidiano dell'Arma al servizio del Paese. Lo abbiamo fatto in diverse forme, dal reportage alla fiction o con i podcast, ma quello che resta immutato è l'immagine dell'Arma, la figura del carabiniere, sempre coerente e contemporanea: un eroe moderno della nostra televisione».