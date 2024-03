Mare Fuori, dal successo televisivo a quello immobiliare: cosa sta succedendo a Napoli

Mare Fuori è una serie tv prodotta dalla Rai che negli ultimi anni ha riscosso un grandissimo successo soprattutto sui social. A sorpresa il settore dove sta riscuotendo successo è anche quello immobiliare dove nell'ultimo periodo è boom di richieste nelle zone di Napoli dove sono state girate le scene della serie.

«Mare fuori» diventa un musical, la serie cult della Rai arriva al Brancaccio

La domanda

Mare Fuori è diventato ormai un fenomeno di massa. La domanda in alcuni quartieri di Napoli è cresciuta del 3%, infatti molti spettatori sembrano voler vivere in prima persona nelle zone dove sono state girate le scene. Le zone che sono finite nel mirino dei fan sono: i quartieri Vomero, Bagnoli, Foria, Pozzuoli, Fuorigrotta e l’area del lungomare di Mergellina.

Nel dettaglio

Questo incremento dal punto di vista immobiliare c'è stato tra la trasmissione in onda della terza stagione di Mare Fuori e l'inizio della quarta:

Nel quartiere Vomero-Arenella, considerata una delle aree più esclusive di Napoli, i clienti tipici sono professionisti facoltosi in cerca di casa per i propri figli.

Altro quartiere molto affascinante è Pozzuoli soprattutto per chi non riesce a fare a meno di una vista panoramica. La clientela risulta soprattutto locale, con circa l’80% di investitori. I potenziali clienti “esterni” ma comunque italiani, raggiungono quasi il 20%. Resta una fascia tra il 3-5% circa di acquirenti stranieri. In questo caso la fascia di prezzo varia da 1.200 euro al metro quadro, in aree come Toiano, a 3.000 euro al metro quadro nei pressi dell’anfiteatro o del porto. In zone di pregio come Solfatara, Arco Felice e Miliscola, invece, la cifra sale fino a 5.000 euro al metro quadro.

Nell'area di Mergellina, dove c'è l'iconico lungomare, i liberi professionisti sono la clientela più atratta. Per quanto riguarda il tipo di acquirenti, sono qui del tutto assenti gli stranieri. La fascia di prezzo si aggira intorno ai 3.500-6.500 euro al metro quadro.

Nella zona di Bagnoli, situata tra Posillipo e Pozzuoli, in fase di riqualificazione urbana è in netta crescita. Ha un costo attuale di 2.700-2.800 euro al metro quadro. Tendenzialmente i fan della serie sono più propensi per dei trilocali nei pressi della linea ferroviaria Cumana. La maggior parte degli interessati è locale e chiede espressamente immobili dov’è stata girata la fiction.

Nella zona di Foria, la fiction ha avuto un impatto notevole portando ad un incremento dei costi del 9% circa. I prezzi sono vari partendo dagli 800 fino ad arrivare ai 5000 euro al mq.

Nella zona di Fuorigrotta, gli stranieri hanno un certo peso. La ricerca è quella di bilocali e trilocali moderni, spesso appartementi da ristrutturare per poi affittarli. I prezzi per un trilocale oscillano tra i 230 e i 240 mila euro. Il bilocale invece a circa 170 mila euro.