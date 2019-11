Sport a Montefiascone, la Libertas sceglie la pallavolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Libertas Montefiascone (Viterbo) punta alla promozione della pallavolo e alla valorizzare dei giovani in questa discplina sportiva sul territorio. In questa stagione la società gialloverde, guidata da Lodovico Mocini, si è presentata al nastri di partenza con due squadre giovanili nei campionati provinciali federali (Fipav) di pallavolo e altre due che fanno attività promozionale. Oltre una cinquantina gli atleti già tesserati e il numero è destinato ad aumentare.Il direttore tecnico è Alessandra Di Tommaso, l’allenatore Elisa Fagotto: anno parte dello staff anche Andrea Alberti, Roberta Meccoli. L’ultima soddisfazione a livello agonistico in casa falisca è arrivata con il succceso dall’under 16 femminile, sulla Sei Servizi Informatici per 3-2, al termine di una gara molto intensa valsa poi il primo successo stagionale.Sul parquet del palazzetto per la Libertas: Clarissa D'Amico ,Celeste Lepri, Lucilla Venditti, Arianna Massa, Jessica Andriana, Giorgia Marianello, Letizia Menghini, Aurora Pesci, Gaia Dolera, Asia Frau, Giulia Assanti; fanno parte della rosa anche Alessia Crosta, Federica Perugini e Isabella Strutt.La società Libertas Montefiascone è impegnata anche in altre discipline sportive, tra cui la ginnastica artistica e il fitness.