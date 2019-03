I RISULTATI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ai campionati italiani Libertas di cross di Gubbio brilla il mezzofondo reatino, che fa il pieno di risultati grazie a quattro titoli italiani e una pioggia di medaglie. A dettare legge sono stati infatti i mezzofondisti della Libertas Contigliano fondata e animata da Tonino Milardi e tesserati fra le fila della Studentesca Rieti Andrea Milardi, che hanno fatto piazza pulita del carnet di medaglie a danno di società storiche provenienti da Udine, Pesaro e Torino, trovatesi a fronteggiare la schiacciante superiorità reatina, vincente grazie a quattro ori, un argento e due bronzi.Ad aggiudicarsi il titolo italiano Libertas fra i Senior è Demba Marong, mentre la squadra Junior non ha avuto rivali grazie al titolo italiano conquistato da Marco Ranucci sui 6 km di cross, dominatore incontrastato. Terzo Kevin Paone e quarto Aziz Moussaoui. brillante promessa degli 800. Una terna di risultati che ha cosi garantito al terzetto anche la conquista del titolo italiano a squadre Junior.Negli Allievi Tommaso Toppi non sbaglia un colpo e si aggiudica il titolo in palio, dimostrandosi ancora una volta in forma strepitosa. Buona anche la prova di Dawit Albanese che, grazie ad un prezioso, secondo posto cancella la prova opaca di Torino.Altrettanto bene si sono comportate le Cadette con il terzo posto di Benedetta Zaniolo, al primo anno di categoria e già una sicurezza per la squadra; quarta Sara Ranucci, allenata da Roberto Di Vittorio e settima Beatrice Cardellini.In luce i Cadetti grazie ad Ernest Mulumba (quinto), passato dalla quindicesima posizione alla quinta conclusiva negli ultimi 400 metri finali, chiudendo la gara con un'incredibile volata, seguito da Leonardo Di Vittorio (nono), Giulio De Angelis (decimo), Oliviero Pettini (12esimo) e Alessandro Imperatori (13esimo).Per i Ragazzi, a conquistare l'oro è Leonardo Fagiolo, grazie ad una gara condotta sempre in testa, distanziando tutti gli inseguitori.Fra le Ragazze, bella prestazione di Veronica Vicari, giunta settima in una gara di alto livello grazie alla presenza di tanti giovani talenti