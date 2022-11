Martedì 22 Novembre 2022, 05:25

Sliding doors alla Viterbese. Niente nuovo allenatore. Emanuele Pesoli resta sulla panchina gialloblù, nonostante la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Crotone, a fare le valigie è invece il direttore sportivo Mariano Fernandez, che si separa consensualmente dalla società di via della Palazzina. «Per adesso non prenderemo un altro direttore sportivo - dice il presidente Marco Romano - dobbiamo valutare tanti aspetti prima di gennaio. Tra l’altro in questo periodo il mercato è chiuso».

Alla fine ha vinto il partito che voleva la permanenza dell’ormai ex tecnico della Primavera sulla panchina della prima squadra. A Pesoli è stato riconosciuto il coraggio di aver lanciato dei giovani interessanti in prima squadra e di aver forgiato comunque un gruppo che, sia in occasione della partita di Coppa Italia di mercoledì scorso vinta contro il Pontedera e sia almeno nel primo tempo della gara di domenica scorsa contro la corazzata Crotone, ha mostrato grinta carattere e soprattutto spirito di coesione.

Come attenuante a Pesoli c’è anche da sottolineare che il tecnico, visto anche l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia, la settimana scorsa ha avuto poco tempo per allenare o suoi nuovi ragazzi. Con la squadra ultima in classifica, che ha comunque totalizzato appena due punti nelle ultime cinque partite di campionato, la società di via della Palazzina ha quindi deciso di correre il rischio affidarsi ad un tecnico che ha fatto benissimo da due stagioni a questa parte con la formazione Primavera ottenendo la promozione lo scorso campionato ed essendo attualmente primo in classifica, ma che si trova ad affrontare la sua prima esperienza in Serie C.

La Viterbese è attesa tra l’altro proprio domenica prossima dal lunch match sul terreno di gioco della matricola Cerignola, che però si sta segnalando come una delle formazioni più in forma del momento come testimoniato dall’incredibile vittoria dell’altro ieri in rimonta mel sentitissimo derby sul terreno di gioco del Foggia. Anche nelle partite che seguiranno i gialloblù si troveranno ad affrontare avversari che stanno attraversando un buon periodo di forma, ma Pesoli dovrà portare assolutamente punti nella classifica gialloblù. Allo stesso tempo la Viterbese ha risolto consensualmente il rapporto con il direttore sportivo Mariano Fernandez, che invece in questi giorni aveva lavorato per portare sulla panchina gialloblù un allenatore di categoria. Oltre a Marco Marchionni la società di via della Palazzina sempre la scorsa settimana aveva fondato il terreno anche con altri tecnici.

Mariano Fernandez era giunto alla Viterbese il 28 dicembre dello scorso anno ed aveva portato avanti la campagna acquisti della Viterbese in occasione del mercato di riparazione di gennaio della passata stagione, allestendo la squadra che poi sarebbe risalita dall’ultimo al quintultimo posto ottenendo la salvezza nel playout contro la Fermana dello scorso maggio, ottenendo la vittoria per 2-0 In occasione della partita di ritorno allo stadio Enrico Rocchi. Proprio in estate al dirigente argentino era stato prolungato il contratto fino al 2024.