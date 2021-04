Scuole medie chiuse a Ronciglione, minoranza contro il sindaco Mengoni

Scuole medie chiuse a Ronciglione, la minoranza accusa il sindaco. I consiglieri Alessandro Giovagnoli, Emanuele Satriani, Marco Marcucci, Maria Agostina Oliveri e Mauro Scialanca pongono una serie di questioni sul fatto che il motivo della serrata è dovuta alla manutenzione degli impianti. Alla protesta si è associato pure il Pd. «Perché -scrivono i consiglieri- non è stata effettuata nel periodo in cui le scuole erano chiuse e gli studenti in didattica a distanza o durante le vacanze Pasquali?». I dubbi sono sorti anche su altre circostanze. La prima riguarda la chiusura di più impianti in edifici differenti, la seconda che si siano guastati contemporaneamente tutti e tre. «Ma se così non fosse -ribadiscono all’unisono i cinque-, per cui il lavoro da effettuare su detti impianti è un ordinaria manutenzione, essa dovrebbe essere effettuata in base ad una programmazione da fare o in estate o durante la chiusura delle scuole per vacanze». Per tali motivi sono stati richieste una serie di risposte tra cui la relazione del sopralluogo effettuato dal personale tecnico per gli interventi di manutenzione, l’eventuale corrispondenza intercorsa dalla predisposizione degli atti di bilancio fino ad oggi con la ditta, gli uffici e gli amministratori del Comune. «In conclusione -chiudono i consiglieri- si chiede anche una maggiore attenzione e sensibilità alle esigenze dei nostri ragazzi che in questo disgraziato momento sono già in grande difficoltà sia nei rapporti umani che per seguire le lezioni scolastiche e per i loro genitori dove per motivi di lavoro molti di loro hanno difficoltà a trovare soluzioni per seguire i loro figli». Le scuole rimarranno chiuse fino al giorno 14.

