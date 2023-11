"Sant'Andrea" Micci porta in aula i pesci di cioccolata: seduta sospesa per degustazione

Fuori programma in consiglio comunale: seduta sospesa per degustazione pesci di cioccolata. A portarli è stato "Sant'Andrea" Micci, consigliere della Lega. E i colleghi hanno gradito, rispettando anche dentro palazzo dei Priori la tradizione tutta viterbese.

Dopo aver approvato all'unanimità la delibera di acquisizione dell'immobile in piazza Dante confiscato alla mafia, la parola al leghista. «In un momento distensivo, con una delibera votata all'unanimità - ha detto - volevo ringraziarvi tutti. Qui sono l'unico che si chiama Andrea, oggi è una giornata particolare e allora ho portato un piccolo dono, i famosi pesci di Sant'Andrea di cioccolato».

Un po' per uno, da divedere amorevolmente in maniera bipartisan. «Questo lo ammetto: mi sono ridotto un po' all'ultimo minuto, quindi li ho trovati pochi.

Non ho il dono della santità come il nostro Sant'Andrea, non li posso moltiplicare, però un pezzettino per uno e ce la giochiamo così. C'è fondente e al latte, se volete li lascio qua».

Hanno voluto: il capogruppo di Viterbo 2020 Gianfranco Martinengo ha chiesto una sospensione di 5 minuti per procedere alla degustazione. E il presidente del consiglio Marco Ciorba ha concesso: «Ce lo possiamo permettere». Insomma, pesca povera. Ma chi si accontenta...