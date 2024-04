Mercoledì 17 Aprile 2024, 18:01

VITERBO - Salone del Mobile e Fuori Salone di Milano, l’assessore Fortuna in visita alle aziende ceramiche. «Un’edizione oltre ogni aspettativa per numero di presenze e qualità degli espositori»»”.

Questa mattina l’assessore alle Attività produttive Giovanna Fortuna ha visitato al Salone del Mobile e al Fuori Salone di Milano gli stand delle aziende del polo ceramico presenti alla Fiera: le civitoniche Scarabeo, Azzurra, Treesse, Cielo, Globo, Sdr, Flaminia, Simas, Nic Design, Alice e la viterbese Stilhaus.

« Oltre il 50 pr cento dei visitatori viene dall’estero – commenta l’assessore Fortuna -, le nostre imprese hanno avviato tantissimi contatti grazie al design, all’altissima qualità e all’innovazione delle loro proposte. Contatti che potrebbero tradursi in ordini e quindi in prospettive positive per la ceramica civitonica».