Ronciglione, si parla del contratto di lago: le problematiche ambientali al primo posto

Venerdì alle 17 nella sala consiliare del Comune di Ronciglione, il sindaco Mario Mengoni ha invitato i cittadini di Ronciglione e Caprarola a prendere parte all'incontro pubblico "In cammino verso il contratto di lago", durante il quale verrà presentato il manifesto di intenti per la definizione di un contratto di lago per il bacino del lago di Vico.

I Contratti di Fiume, comprensivi quelli di Lago e di Costa e di Foce, sono promossi dalla Regione Lazio e riguardano forme di accordo volontario, ascrivibili alla programmazione strategica negoziata, che prevedono una ampia mobilitazione degli attori locali di un territorio al fine di individuare un Programma d’Azione condiviso, finalizzato ad affrontare le problematiche ambientali di un bacino fluviale/lacustre, secondo una logica integrata e multidisciplinare. In questo contesto, i Contratti di fiume e di lago sono frutto di un accordo tra soggetti decisionali che definiscono in modo consensuale e cooperativo il Programma d’Azione per la gestione sostenibile di un bacino, impegnandosi a rispettarlo.

L'incontro pubblico è il primo passo in un percorso di costruzione del contratto ed ha l'obiettivo di promuovere il Manifesto di Intenti, la cui sottoscrizione è necessaria per la realizzazione del Contratto del lago di Vico. Un processo che, per andare a buon fine, richiede la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, delle imprese e degli enti territoriali.