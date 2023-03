Giovedì 23 Marzo 2023, 05:35

Disastro ambientale sul lago di Vico, assolti anche in Appello Massimo Sangiorgi e Alessandro Cuzzoli. I due ex sindaci di Ronciglione e Caprarola - difesi dagli avvocati Luca Chiodi e Antonello Stella -, che erano stati già assolti dal Tribunale di Viterbo, ieri pomeriggio hanno ricevuto l’ennesima sentenza di assoluzione. Quella di primo grado era stata impugnata dalla Procura di Viterbo.

Tre anni fa, Cuzzoli e Sangiorgi, difesi dagli avvocati Antonello Stella e Luca Chiodi, dopo diverse vicissitudini giudiziarie furono assolti da tutte le accuse. Ovvero disastro colposo, omissione in atti d’ufficio, somministrazione di acqua nociva. Secondo il collegio del Tribunale di Viterbo non ci fu nessun disastro ambientale né omissione di atti d’ufficio. La vicenda risale a quando i due ex sindaci erano in carica, più di dieci anni fa. Secondo la Procura, che contestava i reati, nel loro mandato non avevano messo in campo tutte le azioni possibili per limitare i livelli di arsenico e l’uso di diserbanti nei noccioleti intorno al lago, e le ordinanze di non potabilità dell’acqua emesse erano state incomplete o poco chiare.

Una tesi che però ha trovato diversi ostacoli durante il cammino e che alla fine ha portato a scongiurare completamente gli imputati dalle accuse che gli erano state contestate.