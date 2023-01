Aps Lago di Vico, nel 2022 un pieno di trofei

La bacheca dell’associazione pesca sportiva Lago di Vico di Ronciglione nel 2022 si è riempita di trofei. Il club diretto da Gianluca Aquilani è salito sul podio di molte manifestazioni che si sono disputate in Italia e all’estero. La coppia di Viterbo, Andrea Damiani e Gianni Morucci, si è aggiudicata per la quarta volta il campionato italiano predatori da natante la Lago di Bilancino in Toscana. Riccardo Palma, sempre di Viterbo, si è piazzato al secondo posto nel campionato italiano predatori da kayak, sempre in Toscana.

La squadra formata da pescatori di Tuscania e Palestrina ovvero Luca Bellomarini, Mattia Bizzarri, Alessandro Di Mario, Daniele Di Mario si è piazzata al secondo posto nella Coppa Italia nella specialità bassfishing da belly boat che si è disputato sul Lago di Bracciano. A livello internazionale Bellomarini e Bizzarri con la nazionale italiana di bassfishing hanno conquistato la medaglia di bronzo al campionato del mondo in Usa sul Lago Murray in South Carolina.

Il presidente Aquilani, come vice commissario tecnico e Riccardo Palma (nella foto) con la nazionale italiana predatori da Kayak sul Lago Sabor, Torre de Moncorvo in Portogallo nella prima edizione del Mondiale da Kayakfishing sono tornati a casa con la medaglia di bronzo. «E’ stata una stagione più che positiva – ha detto Aquilani – puntiamo a ripeterci per restare nel lotto delle migliori società laziali».