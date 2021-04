Dodi Battaglia gira a Civita di Bagnoregio il video di "Resistere". Il nuovo album il 14 maggio

La città che muore nel prossimo video di Dodi Battaglia, un'operazione che è anche in chiave riconoscimento Unesco per Civita di Bagnoregio.

Il chitarrista dei Pooh, sciolti nel 2016, è impegnato a girare le immagini che accompagneranno il singolo "Resistere", uno dei 14 brani inseriti nell'album "Inno alla musica", in uscita il prossimo 14 maggio per l'etichetta Azzurra Music.

"La sorpresa che avevamo annunciato eccola qui: Dodi dei Pooh": è Casa Civita a dare la notizia della presenza dell'artista. "Il territorio dei Calanchi sarà protagonista assoluto del video. Con questo evento apriamo l’azione del piano di gestione del dossier Unesco che prevede il coinvolgimento di artisti nella promozione della candidatura".

Battaglia ha già pubblicato due 45 giri che saranno nel nuovo album: "One sky", inciso insieme al grande chitarrista Al Di Meola, "Il coraggio di vincere" e "Una storia al presente", l'ultima dedicata a Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh scomparso lo scorso novembre.

I 14 brani di "Inno alla musica" saranno sia cantanti che strumentali e indicano la nuova via intrapresa da Battaglia dopo lo scioglimento della band. Si tratta infatti del primo album di inediti post Pooh, che arriva in coda a una serie di cd e dvd live, tra cui "Perle", dove Battaglia ha riproposto le musiche meno eseguite nei 50 anni di concerti del gruppo, ma amatissime dai fans. In una delle nuove canzoni sarà presente anche il sax di Marcello Balena, il musicista di Orte che con Battaglia ha già collaborato nel brano "Sincerity". Nella foto in basso, Dodi è insieme al sindaco di Bagnoregio Luca Profili.

Ultimo aggiornamento: 17:09

