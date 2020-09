Pd, Cancilla si presenta: «Ecco le mie priorità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il Pd a Civita Castellana ha alzato il sipario sulle elezioni amministrative di settembre. Ha presentato a quattro settimane dal voto agli elettori davanti alla sede de partito a via San Gratiliano, il candidato sindaco Domenico Cancilla e i sedici aspiranti consiglieri comunali. Quasi tutti quest’ultimo sono alla loro prima esperienza in una campagna elettorale e hanno in comune la voglia di riconquistate il palazzo di Piazza Matteotti. A dare la carica per trovare la forza di dare una spallata al centro destra, si è presentato tutto il gotha provinciale del partito. In prima fila c’erano il consigliere regionale Enrico Panunzi, l’assessore regionale Alessandra Troncarelli, il presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi, la segreteria provinciale del partito Manuela Benedetti e l’ex deputato Alessandro Mazzoli . Italia Viva che appoggia la lista del Pd era rappresentata Felice Casini, mentre tra il pubblico si è piazzato il candidato sindaco di Rifondazione Yuri Cavalieri e qualche simpatizzante del centro destra. Alla fine non mancava quasi nessuno. Gli interventi dei big. “ Non siamo contro nessuno – ha detto Cancilla- poiché abbiamo presentato un programma che contiene temi di grande attenzione per il nostro territorio. Noi parliamo della tutela dell’ambiente, fino al riconoscimento del lavoro usurante, affrontiamo in maniera chiara le problematiche della città che da un anno sono state messe in disparte, come la riapertura della biblioteca, della piscina, di un nuovo decoro urbano in particolare nel centro storico e dell’adeguamento degli impianti sportivi. Va rivista anche la pianta organica dell’amministrazione comunale attraverso nuove assunzioni e c’è la necessita di ridare maggiore attenzione alle frazioni ”. Carota e bastone ha usato invece Panunzi che conosce il passato a volte burrascoso del partito al livello locale che spesso si è diviso, ma che questa volta sembra essersi ricompattato. “ Il Pd se è unito vince – ha sottolineato - e io sono tornato dopo un anno, poiché nessuno mi ha cercato a Civita in questo periodo. Sono un uomo di partito e sono pronto a sostenere questa battaglia politica per far tornare il Pd alla guida della seconda città delle provincia ”. Ottimiste sia la Troncarelli e sia la Benedetti: “ Si respira un bel clima – ha detto quest’ultima – è stata costruita una bella squadra con persone motivate e sono certa che arriverà un buon risultato”.