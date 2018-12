Orte-Civitavecchia, summit in Prefettura: «Intanto superiamo Monte Romano»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto c'è, ma può essere migliorato. Ecco cosa è emerso dal summit di stamattina in Prefettura sulla trasversale Orte - Civitavecchia, che ha preceduto il sopralluogo sul posto da parte delle commissioni riunite trasporti e ambiente. Sempre naturalmente in attesa della sentenza del Tar sul ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste.Erano presenti i parlamentari Mauro Rotelli (Fratelli d'Italia), Luciano Nobili (Pd), Mauro Rotelli (Fratelli d’Italia, sua la richiesta del sopralluogo), Alessandro Battilocchio (Forxa Italia) e Virginio Caparvi (Lega), oltre al sindaco di Monte Romano Maurizio Testa, i rappresentanti dell'Anas, l'ati che ha realizzato il tratto appena inaugurato e le associazioni che hanno fatto ricorso. «Un dato condiviso da tutti i presenti - dice Rotelli - è la necessità del superamento di Monte Romano, sul quale non si è escluso di operare con uno stralcio, sempre in base a quelle che saranno, le direttive del Mit». Secondo il deputato viterbese, «il progetto è migliorabile, ma necessario».Più vicina a quella delle associazioni la posizione di Lorenzoni. «Riteniamo che la Trasversale sia un’opera strategica per il territorio - spiega - ma una scelta irrazionale calata dall'alto, comporterebbe un costo ambientale altissimo, che andrebbero a pagare le generazioni future e questo è un rischio che va scongiurato a tutti i costi. Va inoltre ricordato il parere negativo più volte espresso dal ministero dell’Ambiente sul via libera del tracciato verde».