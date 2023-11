Orte, l'amministrazione comunale contro l'Ater di Viterbo si appella alla Regione

L’amministrazione comunale di Orte bacchetta il presidente dell’Ater di Viterbo Diego Bacchiocchi.

«L'affermazione di Bacchiocchi dei giorni scorsi - dice una nota dell'intera amministrazione guidata dal sindaco Dino Primieri - che accusa il Comune di Orte di non pagare i fornitori, con chiari riferimenti all’energia elettrica, è fuori luogo da parte di chi, nominato presidente di un Ente pubblico dal presidente della Regione Lazio, dovrebbe istituzionalmente tenere un comportamento adeguato al ruolo che riveste».

«Questa volta il pretesto - dice sempre la nota - è stato l’assenza di illuminazione pubblica durante il temporale notturno nel centro storico, per la quale è stata prontamente aperta la segnalazione dall’assessore competente, e che si è risolta in breve tempo». L'amminstrazione comunale ha «ritenuto opportuno informare il presidente della Regionale Lazio Rocca degli episodi accaduti, per tutelare il nome del Comune di Orte, con la speranza di non dover affrontare di nuovo situazioni imbarazzanti».