Omicidio in carcere, detenuto strangola il compagno di cella

Un detenuto ha ucciso il compagno di cella strangolandolo. E' successo nella tarda serata di ieri, nel carcere viterbese di Mammagialla. Non si conoscono al momento altri dettagli sull'omicidio. Ma non sono tardate le reazioni dopo quest'ennesimo atto di violenza all'interno di un penitenziario già noto alle cronache per problemi di sicurezza e vibilità.

«E' un istituto le cui condizioni gravi avevamo rappresentato all'amministrazione penitenziaria, sollecitando urgenti misure di supporto a un servizio che vede una carenza di personale che non permette alcun livello di sorveglianza dei ristretti, facendo venire meno anche ogni possibilità d'intervento in casi come purtroppo

quello di ieri sera», ha dichiarato Daniele Nicastrini, segretario regionale Uspp Lazio.

«Siamo stanchi, parlo a nome dei miei colleghi che operano all'interno del carcere viterbese - conclude Nicastrini - in un servizio sulla quale per il numero delle unità presenti soprattutto nei turni serali e notturni, una per centinaia di detenuti, pone un serio problema che può portare anche alla morte».