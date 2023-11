Nepi, festa dell'albero: decine di studenti per l'ambiente

Festa dell'aIbero a Nepi. Le classi IV e VC dell’Istituto Comprensivo Stradella ed all’asilo nido Il Nido dei Pulcini Nepi, la festa dell’Albero.

L’evento, voluto dal'assessore Giulia Perugini e dal sindaco Vita Franco e dal consigliere delegato all’ambiente Francesco de Fazio, è stato inserito all’interno del "progetto Ossigeno" finanziato dalla Regione Lazio e con il quale è stato realizzato anche un nuovo frutteto all’interno del Parco Comunale.

«Durante la giornata i relatori - ha spiegato Giulia Perugini - hanno parlato con i ri bambini dell’importanza del rispetto per l’ambiente e di come avete comportamenti virtuosi per cercare di limitare le disastrose conseguenze della crisi climatica attuale; tutti insieme poi abbiamo simbolicamente piantato un nuovo albero.

Il mio più sentito ringraziamento va alle insegnanti del nido dei Pulcini e dell’Istituto Stradella per essersi rese disponibili ad accompagnare i bimbi e per essere intervenute, all’ufficio tecnico, rappresentato da Manuela Sulpizi e da Tommaso Ripanelli, a Giorgio Risca per aver presentato, come sempre in maniera impeccabile, la giornata, ed al vivaio Coracci per averci fornito le bellissime piante».