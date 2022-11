Festa dell'albero: a Cittaducale si pianta la speranza di un futuro migliore

RIETI - Nel comune di Cittaducale, presso la scuola dell’infanzia di Santa Rufina, è stata celebrata ieri la giornata nazionale degli alberi alla presenza degli studenti dell'istituto comprensivo Valle del Velino: in primo piano la scuola dell'infanzia, le classi I e V della primaria e la classe II della scuola secondaria di primo grado.

Nel corso della manifestazione, che si è svolta anche nella scuola dell’infanzia di Grotti, gli studenti hanno messo a dimora una pianta di roverella, come hanno fatto i loro coetanei in tante parti d’Italia. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei Carabinieri Forestali di Antrodoco e del Comune di Cittaducale, assessorato alle politiche scolastiche e ambientali.

Gli studenti della classe V hanno eseguito l’inno della Forestale alla presenza dei rappresentanti dell’Arma e del primo cittadino Leonardo Ranalli.

«Speriamo che i bambini, che rappresentano le nostre generazioni future – ha dichiarato l’assessore Veronica Sequino – crescano nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’ecologia. Stiamo contribuendo alla creazione di un bosco virtuale nazionale, considerando che tante scuole italiane hanno partecipato e piantato alberi, per migliorare la vivibilità, la qualità dell’aria, la protezione della terra e la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero. I nostri studenti, con il corpo docente che li ha assistiti, ci hanno regalato momenti di importante riflessione attraverso la recita di poesie, canzoni e pensieri letti ai presenti, che hanno potuto anche ascoltare le parole in musica del maestro Pierangelo Bertoli. Parole che aprono gli occhi davanti ai problemi di ogni giorno, ma che non sopiscono le aspettative per un futuro migliore, perché chi pianta un albero pianta una speranza».