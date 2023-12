Nepi, consegnati dal Comune cinque defibrillatori a società e scuole

Nella sala consiliare del Comune di Nepi, su proposta dell'assessore Claudio Ciavatta, sostenuta ed appoggiata dal sindaco Franco Vita e da tutta l’amministrazione, sono stati donati 5 defibrillatori ad importanti realtà del territorio: il liceo di Nepi, la palestra comunale, la asd Fortitudo Nepi calcio, il Tennis Club Nepi e la piscina comunale TusciaNuoto, ritirati dai loro rappresentanti.

Come ha ricordato il sindaco, l’iniziativa è tesa ad assicurare assistenza in presenza di arresto cardiaco; sempre più spesso, in ambito sportivo, vi sono notizie di malori, causati da problematiche cardiache sconosciute, che in assenza degli strumenti necessari, come appunto i defibrillatori, possono causare la morte.

Proprio per questo, ha sottolineato l’assessore Ciavatta, «il nostro Comune ha deciso di acquistare i defibrillatori, in modo da poter fornire, in caso di necessità, un intervento immediato. Un ringraziamento particolare alla Croce rossa italiana - Comitato di Nepi Castel Sant'Elia Monterosi che non solo si occuperà della manutenzione, ma anche della formazione per il loro utilizzo».