Venerdì 30 Giugno 2023, 05:20

A Viterbo, Montefiascone, Sutri i palcoscenici spazi per i concerti del fine settimana.

Nel capoluogo (Teatro San Leonardo, 30 giugno, ore 21,15) da segnalare “Pierluca Mariti@Piuttosto-che” in “Ho fatto il Classico - torna a casa”: dopo un anno e mezzo di successi e sold out nei teatri italiani ed europei, a Viterbo l’ultima tappa del tour italiano del poliedrico artista che abbina recitazione, scrittura e improvvisazione. Con la comicità che lo ha reso uno degli stand up comedian più famosi del web (240mila follower), lo spettacolo, fra Ludovico Ariosto e Britney Spears, è una lettura antologica, ironica e dissacrante dei grandi classici onnipresenti nei programmi scolastici italiani, per guardarli con la lente dell'attualità, senza la pretesa di voler trarre grandi insegnamenti di vita, ma piuttosto con la voglia di ridere del presente in un viaggio attraverso le parole del passato.

Nello stesso giorno (ore 18), l’associazione “OperaExtravaganza” di Vetralla illustra l’opera “Otone. Il destino di un imperatore”: melologo per attori, due cantanti e vocalisti; ensemble strumentale “Incontri con gli autori”. Toccherà a Susanna Ohtonen, presidente dell’associazione, insieme al compositore Luigi De Filippi, alla librettista Monica Sanfilippo, a Quintaessenza Italiana e a Rudoplh Hupperts, guidare gli spettatori in un viaggio nel cuore dell’opera. Il cui ispiratore, Otone Cesare Augusto, nato a Ferento, 28 aprile 32, è stato un imperatore romano, in carica dal 15 gennaio al 15 aprile 69, quando si suicidiò.

A Sutri, gli “Amici della Musica” danno il via alla 22ma edizione del “Beethoven Festival”. Programmati nove concerti ospitati nella chiesa di San Francesco, dal 1 al 29 luglio. L’esordio sabato, ore 19, è dedicato a “L’Europa nel Quartetto d’archi”. Protagonisti Alina Company, violino; Simone Ferrari, violino; Flaminia Zanelli, viola; Sandra Bacci, violoncello. Brani di Mozart, Puccini; Mendelssohn; Debussy.

Ancora nel capoluogo, alla Rocca Albornoz, domenica, ore 21, si apre il festival “Musicalia” con “Così fan tutte” di Mozart; sul palco cantanti e strumenti dell’Accademia degli Svitati; Coro Endecavox diretto da Antonella Bernardi; regia di Augusto Fornari.