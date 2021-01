Il baseball della Tuscia è in serie A. La Federbaseball ha deciso di rivoluzionare i campionati del batti e corri nostrano, unendo le prime due serie nazionali. Dalla prossima stagione ci sarà una serie A unica e questo vuol dire che il Montefiascone baseball potrà, formalmente, lottare per il tricolore. Nel lontano 2000 ci riuscirono i Rams Viterbo che, poi, dovettero rinunciare per problemi legati all'illuminazione del campo. Ora toccherà alla truppa targata WiPlanet, che dopo un buonissimo campionato di A2, avrà l'opportunità di sfidare i colossi del batti e corri italiano. La formula iniziale dovrebbe prevedere 8 gironi da 4 squadre; data di inizio dei campionati, formazione dei gironi e fasi successive saranno certamente condizionate dall’andamento della pandemia. E’ presumibile che la Federbaseball, come ha fatto nello scorso anno, metta a punto una modalità flessibile, che potrebbe prevedere anche un differimento dell’inizio. Nella realtà del campionato, che certamente si articolerà in diverse fasi, il WiPlanet all’inizio probabilmente incontrerà gli stessi avversari dello scorso anno. La differenza emergerà se i gialloverdi dovessero riuscire a conquistare un posto nelle fasi successive, che selezioneranno sempre di più le squadre, innalzando il livello tecnico fino alla proclamazione della squadra campione d’Italia. In questa ottica, i gialloverdi hanno già iniziato la preparazione, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, allo stadio comunale del baseball, essendo chiuse tutte le palestre che erano strumento indispensabile della preparazione invernale. Ma i giocatori falisci sono determinati a superare le difficoltà preparandosi al meglio per questa importante stagione; la società vuole mettere la squadra nelle migliori condizioni e ha già ingaggiato un allenatore: si tratta dell'italo-venezuelano, Leonardo Esposito, già a Viterbo negli anni scorsi. Altri inserimenti nella rosa sono previsti, ma le novità più interessanti sono nel settore giovanile, con la conferma delle categorie minibaseball, under 12 e under 15, mentre si aggiunge la nuova categoria della serie C, formata essenzialmente dai ragazzi di 16 anni, usciti dalla squadra giovanile. «In tutte queste categorie - dicono da casa WiPlanet - è possibile l’inserimento di nuovi elementi che volessero provare la nostra disciplina. Gli allenamenti si svolgono al campo, all’aperto, come indicato dalle norme, nel pieno rispetto delle attenzioni necessarie».

