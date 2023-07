Mercoledì 5 Luglio 2023, 11:48

Affittare una casa a Montalto di Castro a giugno è costato il 37,32 per cento in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa: da una richiesta media di 15,14 euro al metro quadrato si è passati a 20,79. Migliore la situazione a Tarquinia dove, su base annua, la crescita per appartamenti e villette è stata decisamente più contenuta: del 2% nella zona del lido, del 3% in quella di Marina Velca, abbastanza, comunque, per spingere le quotazioni al massimo degli ultimi due anni.

Spiega un rapporto Immobiliare.it, condotto incrociando i dati forniti da quattro agenzie immobiliari presenti sul territorio, come a Tarquinia la richiesta sia salita a 19,26 al metro quadro, per un affitto a Marina Velca, e a 18,85 per il lido con un balzo compreso tra il 35 e il 40% rispetto a maggio.

Una crescita significativa che se in parte è fisiologica (dovuta alla stagione che inizia) dall’altra è amplificata dall’assenza di immobili e da un surplus improvviso di richiesta che nella necessità delle famiglie di far quadre i conti trova la sua giustificazione. L’aumento dei prezzi, la spesa per gli alimentari che non accenna a diminuire e ancora quello di servizi degli stabilimenti, ha infatti dirottato parte del pubblico verso giugno, il mese insieme a settembre meno caro dell’estate, scaldando i costi per l’affitto che restano, comunque, più convenienti rispetto a Montalto di Castro.

Nell’area della marina, e nella frazione di Pescia Romana che sembra più soggetta alla crescita del mercato, i 20,79 euro richiesti segnano un leggero ribasso rispetto al mese precedente (20,96), dopo una corsa inarrestabile che aveva portato i prezzi degli affitti al top da 8 anni: dai 6,50 di marzo 2015 (neppure il momento più basso del mercato) il boom è stato del 219%.

La crescita del prezzo del mattone non è, tuttavia, generalizzata. Se gli affitti crescono, sembra rallentare la corsa dei prezzi richiesti per le compravendite (negli ultimi tre anni, in special modo a Tarquinia, si è vissuto un vero e proprio boom di acquisti da parte, soprattutto, di turisti romani), in leggera crescita su base mensile ma in netto calo rispetto all’autunno. A settembre 2022 infatti per acquistare una casa a Tarquinia lido servivano in media 2.295 euro al metro quadrato, a giugno 2.075: -10%.

Un dato sul quale potrebbe influire la politica monetaria della banca centrale europea, il rialzo dei tassi deciso dalla quale come misura di contrasto all’inflazione ha raffreddato l’interesse dei compratori, scoraggiati da mutui meno convenienti (e meno accessibili specie per le giovani coppie) rispetto al passato. Fenomeno che si registra, con meno forza, anche a Montalto: dopo il picco di dicembre (2,581) la diminuzione è stata del 5%.