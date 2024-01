In via Portuense, in un trilocale, ci abitano già due studenti. Sono due venticinquenni stranieri. La camera rimanente (con letto matrimoniale) viene messa in affitto a 900 euro al mese. Un po' meno (750 euro al mese) per una simile soluzione in piazza Annibaliano. Secondo uno studio di Immobiliare.it, a crescere di più nell'ultimo anno, sono stati gli affitti per gli universitari di Pigneto, San Lorenzo e Casal Bertone: +14%, con una pigione che si attesta sui 462 euro al mese. Boom (del 12%) anche per Monteverde, Gianicolense, Colli Portuensi e Casaletto, con un prezzo medio di 521 euro. Le zone più care, comunque, restano Parioli e Flaminio (quasi 600 euro al mese per un letto singolo), e poi Prati, Borgo, Mazzini e delle Vittorie (poco più di 556 euro al mese).

