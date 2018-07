Montalto e Tarquinia sorvegliate speciali contro la contraffazione sulle spiagge

di Marco Feliziani

Continua la lotta alla contraffazione sul litorale viterbese. Sabato la polizia locale e i carabinieri di Montalto e Tarquinia, in una operazione congiunta, hanno sequestrato un altro ingente quantitativo di merce destinato alla vendita illegale sulle spiagge della costa.



A Montalto, i militari e gli agenti comunali hanno fermato un cittadino senegalese di 31 anni sorpreso a vendere sul lungomare Harmine abbigliamento e accessori con marchi contraffatti. Sono stati sequestrati venti borselli, trenta borse, quindici cinture e cinque cappelli; tutto materiale che dopo le verifiche del caso verrà distrutto dall’autorità competente. L’extracomunitario è stato invece denunciato per ricettazione dalla procura di Civitavecchia.



A Tarquinia gli agenti di polizia locale hanno eseguito un blitz sula spiaggia dove hanno sequestrato di circa duecento capi d’abbigliamento contraffatti e vari accessori da mare, elevando sanzioni per migliaia di euro. Soddisfatti del lavoro delle forze dell’ordine i consiglieri comunali Ziccardi e Olmi: «Ringraziamo le forze di polizia per l’azione di controllo effettuata sulla spiaggia del Lido, il fenomeno dei venditori abusivi colpisce tutto il litorale italiano e va represso adeguatamente».

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:03



