Un altro giovane di 17 anni salvato nel mare di Montalto, trasportato in ospedale

Si tratta di un altro 17enne di origini tunisine, il giovane salvato oggi dalle acque di Montalto di Castro. Lo straniero, verso le 17:15, si è tuffato in mare ma la corrente marina lo ha trascinato al largo non riuscendo più a rientrare a riva. Il bagnino Lorenzo dello stabilimento balneare “Il Cambusiero”, viste le condizioni di pericolo, si è gettato in acqua riuscendo a salvare il giovane. Una volta tratto in salvo è giunta sul posto un’ambulanza della Misericordia e l’automedica del 118 che ha trasportato il paziente al pronto soccorso di Tarquinia; non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sulla spiaggia è giunta immediatamente anche la Guardia costiera di Montalto che ha allertato la sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia. Martedì scorso il bagnino è dovuto di nuovo intervenire per salvare un 17enne, sempre di origini tunisine, colpito da un malore mentre stava facendo il bagno. Salgono così a cinque gli interventi in mare dall’inizio della stagione balneare.