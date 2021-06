Dubbio Errico. Alla fine potrebbero essere due e non tre i rinforzi in arrivo dal Frosinone alla Viterbese per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione dove la società di via della Palazzina vuole recitare un ruolo da protagonista e centrare almeno l'obiettivo dei play-off che manca ormai da due stagioni consecutive. Anche se il presidente gialloblù Marco Romano rimane fiducioso sul buon esito dell'operazione totale con il sodalizio ciociaro. Se per l'attaccante Michele Volpe e il difensore Riccardo Baroni la trattativa procede secondo quanto si aspettava la Viterbese, qualche problema potrebbe esserci per il centrocampista Andrea Errico. Che potrebbe restare con la compagine ciociara per disputare il prossimo campionato di Serie B. Molto dipenderà dalle decisioni che prenderà il tecnico del Frosinone Fabio Grosso nei prossimi giorni. "Resto fiducioso - ha detto il presidente gialloblù Marco Romano - con il Frosinone c'è una trattativa complessiva. Credo che il fatto che tutti e tre i giocatori vengano di Viterbo sia un bene per tutti".

Dopo l'ottima stagione di due anni fa con la maglia gialloblù, che gli era valsa due anni fa la convocazione nella Nazionale Under 20, Andrea Errico era ritornato la scorsa estate al Frosinone per disputare già il campionato di Serie B con la maglia dei Canarini salvo essere ceduto in prestito all'Avellino proprio allo scadere del calciomercato estivo su richiesta del tecnico degli irpini Piero Braglia. Con la maglia dei campani Errico non ha però ripetuto lo stesso ottimo campionato della stagione precedente con la Viterbese. Il centrocampista è stato infatti bloccato da diversi infortuni ed è stato quindi impiegato con il contagocce. Il giocatore è però ormai ristabilito, come dimostrato anche nella partita valevole per i quarti di finale dei play-off che l'Avellino ha giocato la settimana scorsa contro il Padova. In questa gara Errico è stato Infatti uno dei migliori in campo nonostante la sconfitta della sua squadra .Il Frosinone potrebbe quindi già ritenerlo maturo per tentare l'esperienza in Serie B.

Anche se a la Viterbese resta ottimista proprio perché può fare leva sul fatto che un'altra stagione in Serie C in un ambiente che Andrea Errico conosce e dove ha dato il meglio di sé non può che fare il bene del giocatore. Per quanto riguarda Michele Volpe, l'attaccante classe '97 che si è fatto apprezzare anche lui due stagioni fa con la maglia gialloblù dove assegnato 10 reti in 20 partite, l'accordo tra le due società potrebbe prevedere anche un arrivo a titolo definitivo. L'eventuale ingaggio di Volpe potrebbe voler dire anche la cessione di qualche elemento del reparto avanzato della Viterbese.