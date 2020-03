Mascherine a 10 euro, sequestro della Finanza in farmacia 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mascherine a 10 euro, sequestro della Finanza in farmaciaLa Guardia di Finanza di Viterbo ha sottoposto a sequestro 139 mascherine non conformi ai requisiti di sicurezza, vendute a 10 euroLe Fiamme Gialle viterbesi, nell’ultima settimana, hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio, con particolare riferimento alla verifica della “sicurezza dei prodotti” e della “disciplina dei prezzi”, relativamente a quei dispositivi sanitari individuali maggiormente richiesti con l’inizio dell’allarme sanitario (mascherine, guanti, gel igienizzante per mani, ecc.) correlato alla diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto.In una farmacia della provincia, è stato effettuato il sequestro dei 139 dispositivi di protezione individuale, ritenuti non sicuri, non conformi alla normativa nazionale e comunitaria e potenzialmente nocivi per la salute. Con l’esame delle fatture di acquisto, che verranno a breve fornite dal titolare, si verificherà anche la congruità del prezzo di vendita al pubblico.Segnalato il responsabile della società alla competente autorità.L’attività si inquadra nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo economico del territorio in relazione alla corretta applicazione delle disposizioni ministeriali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.Prosegue comunque incessante su tutto il territorio provinciale l’attività di contrasto delle condotte illecite e fraudolente connesse con l’emergenza sanitaria in corso, a testimonianza dell’impegno quotidianamente profuso dai militari del Comando Provinciale di Viterbo a tutela dell’economia legale.