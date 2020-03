Caccia alle mascherine, a Civita Castellana file ai magazzini che riforniscono le aziende ceramiche

E’ caccia alle mascherine a Civita Castellana (Viterbo). Nelle farmacie non si trovano da giorni e per tutti quelli che ne sono sprovvisti l’unica possibilità rimasta è stata quella di rivolgersi ai magazzini che riforniscono le aziende ceramiche del polo industriale.



Ma anche queste ultime però, da sabato scorso hanno messo sulla porta il cartello del “tutto esaurito”. Oggi, a partire dalle ore 8 in tanti sono tornati alla carica nella speranza di nuovi arrivi, mettendosi in fila con molta pazienza a a debita distanza l’uno dall’altro. Poi intorno alle 11 la speranza è svanita, con la comunicazione che le mascherine arriveranno forse domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA