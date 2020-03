Denunciato commerciante di Montalto, ha venduto mascherine non a norma al Comune

Continuano i controlli delle forze dell'ordine per contrastare le condotte illecite e fraudolente connesse con l’emergenza sanitaria da Covid-19. Un commerciante di origini cinesi è stato denunciato dai carabinieri per una fornitura di 70 mascherine al prezzo di 700 euro al Comune di Montalto, attestando falsamente e garantendo che fossero classificate come FFP3, ovvero a maggiore efficacia.



Ma dagli accertamenti eseguiti, i militari hanno constatato che le mascherine erano prive di qualsiasi certificazione oltre che completamente difformi dal modello spacciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA