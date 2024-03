Martedì 26 Marzo 2024, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 08:34

Trovato morto in casa. Tragedia domenica pomeriggio a Valentano (Viterbo), quando intorno alle 19 un 32enne è stato rinvenuto cadavere nella sua abitazione. Si tratta di Marco Tortora, ragazzo molto conosciuto nella piccola cittadina sul lago di Bolsena. A fare la triste scoperta sarebbe stata la mamma, che non avendo sue notizie è entrata nel suo appartamento. La donna, nonostante il forte stato di shock, sarebbe riuscita a chiamare i soccorsi.

Marco Tortora morto, le indagini

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Valentano e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per Marco non c'è stato nulla da fare, se non la dichiarazione di decesso. L'uomo, che viveva solo e non si era mai sposato, lavorava come metalmeccanico nel settore degli impianti fotovoltaici e da qualche tempo era in servizio per una ditta di Latina e andava spesso in trasferta.

La morte del 32enne sembra avvolta dal mistero, ragion per cui gli inquirenti per stabilire la causa del decesso hanno disposto l'autopsia che sarà eseguita dal medico legale nelle prossime ore.

Solo gli esami post mortem stabiliranno se Marco sia morto o meno per cause naturali. All'ispezione esterna, non sarebbero stati trovati segni di violenza. I funerali saranno stabiliti solo quando l'autorità giudiziaria riconsegnerà il corpo alla famiglia.

Grande commozione a Valentano, dove in un attimo la notizia della morte del 32enne si è diffusa. «Non ci sono parole per spiegare questa tragedia», ha scritto un'amica di famiglia. E ancora: «Un dolore forte, immenso per cui non ci sono parole». Ieri, in poche ore, le pagine social dei familiari della vittima sono stati invasi da messaggi carichi di dolore e di incredulità.