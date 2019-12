Ladri messi in fuga dai carabineri. Volevano far saltare la cassaforte di un supermercato

Ultimo aggiornamento: 12:51

Durante l'altra notte a Civita Castellana (Viterbo) dei ladri hanno tentato di far esplodere la cassaforte del supermercato “Eurospin” in località Sassacci, utilizzando esplosivo e materiale terroso e plastico per attutire l'esplosione e limitare i danni.I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia durante il servizio di perlustrazione si sono avvicinati al supermercato mentre era in atto il tentativo di furto e hanno messo in fuga i ladri; a seguito del sopralluogo è stato accertato che non era stato rubato nulla e la cassaforte era intatta, ma da un sopralluogo effettuato in tarda mattinata con i proprietari è stato rinvenuto materiale nelle adiacenze della cassaforte.A quel punto i carabinieri della compagnia hanno deciso di evacuare il supermercato e fare effettuare un sopralluogo tecnico ai carabinieri artificieri antisabotaggio di Roma, i quali hanno confermato il tentativo di fare esplodere la cassaforte. Nel primo pomeriggio i carabinieri hanno dato l'ok per il normale svolgimento delle attività del supermercato.