Ladra seriale a caccia di smartphone sulle auto parcheggiate fuori dalla spiaggia: trovata e denunciata

Partiva da Primavalle, periferia di Roma, per arrivare sul litorale viterbese e fare razzi tra le auto dei villegianti parcheggiate per andare in spiaggia.



E' stata individuata dalla polizia del commissariato di Tarquinia una donna di 33 anni che, insieme a un complice, ripuliva le auto in sosta da quanto vi era all’interno, a volte tagliando gli pneumatici per evitare di essere rincorsi dai proprietari. L’attività investigativa degli agenti è scattata dopo i numerosi furti commessi a Tarquinia (Viterbo), su autovetture in sosta nei pressi delle spiagge delle Saline e di San Giorgio.



Questi luoghi venivano scelti dalla coppia proprio perché i bagnanti, per evitare di portare borse e portafogli sulle spiagge, lasciavano effetti e oggetti dentro le autovetture. Individuata la vittima giusta, veniva spaccato un vetro e, con estrema rapidità, asportato tutto quanto era all’interno. Dopo essersi liberati delle cose senza valore, i ladri trattenevano i soldi e altri oggetti (come telefoni cellulari destinati a essere rivenduti a un mercato clandestino).



A tradire la donna è stata la sua passione per gli smartphone. Perché attratta da un apparecchio particolare, ha deciso di trattenerlo per se. Individuata la donna veniva quindi effettuata una minuziosa perquisizione all’interno dell’abitazione: qui saltava fuori lo smartphone che era stato rubato a Tarquinia, a San Giorgio.



La donna denunciata alla Procura della repubblica di Civitavecchia per il reato di furto aggravato. Sono in corso ulteriori accertamenti per l’identificazione del complice.

Mercoledì 8 Agosto 2018



