L'ex capitano Alessandro Polidori verso il Picerno, mentre la Viterbese segue il difensore Francesco Baschirotto classe 2000. La prossima settimana inizierà anche l'attività del settore giovanile, con i raduni di ragazzi di varietà che saranno poi valutati dai tecnici gialloblù.

Arrivato nel gennaio del 2022 e dopo essere stato uno dei protagonisti della salvezza ai playout contro la Fermana nel maggio dello stesso anno, si stanno per dividere le strade tra l'attaccante Alessandro Polidori e la Viterbese. Visto che la punta resterà tra i protagonisti e la prossima stagione potrebbe giocare con la maglia del Picerno. Al momento quella lucana sembra essere infatti la società più vicina ad aggiudicarsi le prestazioni dell'attaccante, nonostante su Polidori ci siano anche altre squadre che la prossima stagione disputeranno il campionato di Serie C. Polidori era stato poi già alla Viterbese nella stagione 2018-19 quella culminata con la vittoria della Coppa Italia, ed anche in quell'occasione fu tra i protagonisti.

Per quello che riguarda la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie D, la Viterbese è interessata al difensore classe 2000 Federico Baschirotto che gioca in questa categoria già da alcune stagioni e che nello scorso campionato ha indossato la casacca del Breno. Riguardo a quello che sarà il nuovo portiere, la Viterbese è intenzionata ad ingaggiare un estremo difensore under e per questo sta già valutando vari profili. Con ogni probabilità, una delle quattro caselle obbligatorie riservate ai giovani nel prossimo campionato di Serie D, quindi occupata dal portiere. Intanto la prossima settimana, al campo sportivo in sintetico del Pilastro, inizieranno i vari raduni per il settore giovanile sempre con orario di inizio alle ore 16.

Lunedì 3 luglio sarà la volta dei 2008-09, mercoledì 5 dei 2010-11 e venerdì 7 dei 2006-07. Le categorie a cui prenderanno parte le giovanili gialloblù nella prossima stagione saranno Juniores nazionali, Under 17 regionali, Under 16 Elite, Under15 regionale, Under 14 regionale ed Under 13 provinciali fuori classifica. Già individuate le sedi dove si terranno i vari ritiri per la preparazione precampionato delle squadre che saranno Alviano, Proceno, Blera e San Quirico.